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Dünya

Wallmart, sivil itaatsizlik riskine karşı mağazalarındaki silahları toplattı

ABD'de dev market zinciri Wallmart, Philadelphia'da bir siyahinin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protesto ve yağma eylemleri üzerine tüm mağazalarındaki silah ve mühimmat reyonlarını boşalttı.

Betül Yürük   | 30.10.2020
Wallmart, sivil itaatsizlik riskine karşı mağazalarındaki silahları toplattı

New York

ABD'de dev market zinciri Wallmart, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine günler kala Philadelphia'da bir siyahinin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protesto ve yağma eylemleri üzerine tüm mağazalarındaki silah ve mühimmat reyonlarını boşalttı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, mağazalarının çoğunda silah satan Wallmart, sivil itaatsizlik riskine karşı birtakım önlemler aldı.

Yağmalama ve hırsızlık ihtimaline karşı tüm mağazalarındaki silah ve mühimmatları reyonlardan kaldıran Wallmart, bu uygulamanın geçen birkaç yılda da yapıldığını, kararın çalışanlar ve müşterilerin güvenliği için alındığını bildirdi.

Wallmart, müşterilerinin talep etmeleri durumunda silah satın alabileceklerini belirtti.

Market zinciri, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından da benzer bir karar alarak mağazalarındaki silahları toplatmıştı.



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