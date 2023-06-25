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Dünya

Wagner'in kurucusu Prigojin, savaşçıları ile Rostov-Na-Donu kentinden ayrıldı

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, savaşçılar ile birlikte Rusya'nın Rostov-Na-Donu kentinden ayrıldı.

Dmitri Chirciu  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Wagner'in kurucusu Prigojin, savaşçıları ile Rostov-Na-Donu kentinden ayrıldı

Moskova

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Wagner konvoyu Rostov'dan çıktı ve saha kamplarına doğru yöneldi." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Wagner'in Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargahın binasından ayrılarak tüm askeri teçhizatını da şehirden çıkardığı görüldü.

Ayrıca, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de Rostov-Na-Donu'dan arabayla ayrıldığına dair görüntüler yer aldı.

Tedbirler kaldırılıyor

Rusya Federal Karayolu Ajansından (Rosavtodor) yapılan açıklamada, otoyollarda getirilen tüm kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

Diğer yandan, Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın bölgelerde silahlı isyan nedeniyle ilan edilen "terörle mücadele operasyonu" durumunun kaldırılacağı belirtildi.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

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