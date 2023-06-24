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Dünya

Prigojin: Konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıkladı.

Ali Cura, Meiramgul Kussainova  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Prigojin: Konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz

Moskova

​​​​​​​Prigojin, Wagner’in Telegram kanalında sesli mesaj yayınladı.

Burada Prigojin, “Wagner'i dağıtacaklardı. 23 Haziran'da 'Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. Moskova'dan yaklaşık 200 kilometre uzağa bir günde vardık. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık." dedi.

Artık kanın dökülebileceği bir ana geldiklerini kaydeden Prigojin, “Bu yüzden, biz, taraflardan birinde Rus kanı dökülecek olmasının tüm sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz.” ifadesini kullandı.

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