Prigojin: Konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıkladı.
Moskova
Prigojin, Wagner’in Telegram kanalında sesli mesaj yayınladı.
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Burada Prigojin, “Wagner'i dağıtacaklardı. 23 Haziran'da 'Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. Moskova'dan yaklaşık 200 kilometre uzağa bir günde vardık. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık." dedi.
Artık kanın dökülebileceği bir ana geldiklerini kaydeden Prigojin, “Bu yüzden, biz, taraflardan birinde Rus kanı dökülecek olmasının tüm sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz.” ifadesini kullandı.
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📌 Rusya’da neler oluyor?— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 24, 2023
❓ Gerilim neden ve nasıl ortaya çıktı
❓ Tarafların açıklamaları ne yönde
➡️ Yaşanan krizdeki kırılma anları ve şu ana kadarki gelişmeleri derledik
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