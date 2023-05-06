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Dünya

Wagner, Bahmut’ta kontrol ettiği bölgeleri Çeçen birliklerine bırakmayı talep etti

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bahmut’ta kontrol ettikleri bölgeleri Çeçen “Ahmat” askeri birliklerine bırakmak için gerekli iznin verilmesini talep etti.

Emre Gürkan Abay  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Wagner, Bahmut’ta kontrol ettiği bölgeleri Çeçen birliklerine bırakmayı talep etti Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Moskova

Prigojin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wagner’in Bahmut’taki “çatışma potansiyelinin” 10 Mayıs itibarıyla sona ereceğini belirtti.

Bu nedenle Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov ile temasa geçtiğini aktaran Prigojin, Bahmut'ta Wagner’in pozisyonlarını almayı kabul ettiği için Kadirov’a teşekkür etti.

Bahmut’un Rus güçlerince alınması için geriye 2 kilometrekarelik bir alanın kaldığına işaret eden Prigojin, “Bahmut, şüphesiz Ahmat birlikleri tarafından ele geçirilecektir.” dedi.

Prigojin, söz konusu talebiyle ilgili Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya hitaben yazdığı mektubu da yayınlayarak, Wagner’in Bahmut’ta kontrol ettiği bölgelerin Ahmat birliklerine devredilmesine ilişkin iznin verilmesini istedi.

Kendilerine mühimmat verilmediği gerekçesiyle dün de bir açıklama yapan Prigojin, 10 Mayıs’ta Bahmut’tan çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu.

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