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Dünya

Von der Leyen'in bir dönem daha AB Komisyonu Başkanlığı için destek arama çalışmaları sürüyor

AB Komisyonu Başkanlığı için bir dönem daha aday gösterilen Ursula von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde Avrupa Parlamentosu'nda (AP) siyasi grup başkanlarıyla buluştu.

Selen Valente Rasquinho  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Von der Leyen'in bir dönem daha AB Komisyonu Başkanlığı için destek arama çalışmaları sürüyor

Brüksel

6-9 Haziran'da düzenlenen AP seçimlerinin ardından AB'nin gelecek 5 yıllık yönetimini oluşturmak için çalışmalar sürüyor.

27 Haziran'da düzenlenen AB zirvesinde, liderler, AB Komisyonu Başkanlığı adayları olarak bir dönem daha Ursula von der Leyen'in ismini açıkladı.

16-19 Temmuz'da toplanacak yeni dönemin ilk AP Genel Kurulu'nda, von der Leyen için güvenoyu yoklaması yapılacak.

Bundan dolayı von der Leyen, destek arama çalışmaları kapsamında bugün, AP'deki siyasi grupların başkanlarıyla Brüksel'de bir araya geldi.

"AP ile el ele çalışmaya kararlıyım"

Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada von der Leyen, AP Başkanı Roberta Metsola ve tüm siyasi grupların başkanlarıyla önemli istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Gelecek yönetimin önceliklerini tartıştık. Vatandaşlara hizmet vermeye devam etmek ve Avrupa'yı daha güçlü kılmak için AP ile el ele çalışmaya kararlıyım." ifadesini kullandı.

Öte yandan AP'de siyasi grupların oluşumuyla ilgili dinamik bir süreç yaşanıyor.

Sandıktan güçlenerek çıkan aşırı sağcı partilerden bazıları birleştiklerini duyuruyor. Bu partilerin parlamentoda sandalye sayılarını artırarak von der Leyen'in kesin destekçisi olan siyasi grupların önüne geçmesi ihtimali artıyor.

Von der Leyen'in güvenoyu yoklamasında 720 milletvekilinden en az 361'inin oyunu alması gerekiyor.

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