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Dünya

Von der Leyen'den, "gelecek 5 yılın AB için son 5 yıl kadar zor geçeceği" mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Adalet Divanı huzurundaki yemin töreninde, son 5 yılda Birliğin, temel ilkeleri üzerinden sınav verdiğini belirterek, "Gelecek beş yıl, son beş yıl kadar zor olacak." dedi.

Selen Valente Rasquinho  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Von der Leyen'den, "gelecek 5 yılın AB için son 5 yıl kadar zor geçeceği" mesajı

Brüksel

Von der Leyen, ekibindeki 26 Komisyon üyesi ile Lüksemburg'da bulunan ve Birliğin en üst mahkemesi olan AB Adalet Divanı huzurunda yemin etti.

6-9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerin ardından 1 Aralık 2024'te oluşturulan ve 5 yıl görevde kalacak Komisyon Başkanı ve üyeleri, icraatlarında AB hukukuna bağlı kalacaklarına söz verdi.

Von der Leyen yemini sonrasında yaptığı konuşmada, "Son 5 yılda, tüzük ve anlaşmalarımız daha önce hiç olmadığı kadar sınandı." dedi.

"Gelecek beş yıl, son beş yıl kadar zor olacak." ifadesini kullanan von der Leyen, şöyle devam etti:

"İlkelerimizin dokunulmazlığı, toplumlarımıza korku ve bölünme ekenler kadar uluslararası düzenimizin parçalanmasıyla da sınanacak. Bireylerin hakları ve özgürlükleri asla hafife alınamaz. İşte bu yüzden biz, bu Mahkeme ve bu Komisyon, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve toplumsal ilerlemenin koruyucularıyız."

Von der Leyen, "Bugün Birliğimizi savunmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya yemin ettik." ifadesini kullandı.

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