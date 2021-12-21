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Dünya

Vişegrad ülkelerinden "Türkiye'ye göçle mücadelede destek olunması" çağrısı

Mehmet Yılmaz, Aşkın Kıyağan   | 21.12.2021
Vişegrad ülkelerinden "Türkiye'ye göçle mücadelede destek olunması" çağrısı

Budapeşte

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğinde ciddi rol oynadığını ve AB'nin Türkiye'de yaşayan göçmenler için söz verdiği meblağı bir an öncesi yollaması gerektiğini söyledi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da, Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları 6'ncı Toplantısı sonrası bakanlar, ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde Avrupa'nın sığınmacı baskısı altında olduğunu ve bu baskının gelecek dönemde de devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Afganistan'da istikrarın henüz sağlanamadığını, ülkenin gıda tedariki konusunda ciddi krizle karşı karşıya kaldığını belirten Szijjarto, Afganistan'daki iç mültecilerin sayısının 4 milyona ulaştığını dile getirdi.

Szijjarto, AB'nin göçmen akınını engellemek için göç rotasında bulunan ülkelerle yakın iş birliği yürütmesi ve Türkiye'ye sınır güvenliği konusunda destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, Macaristan'ın güney sınırlarının korunmasının Türkiye'yle başladığını kaydetti.

Türkiye'nin bugüne kadar ülkedeki göçmenler için 40 milyar dolar harcadığını belirten Szijjarto, AB'nin göçmenlerin bakımı için Türkiye'ye verdiği sözü bir an önce yerine getirmesi çağrısı yaptı.

Szijjarto, "AB, Türkiye'de yaşayan göçmenler için söz verdiği meblağı, 6 milyar avroyu bir an önce Türkiye'ye ödemeli. Çünkü Ankara, kıtanın güvenliğinde önemli rol oynuyor." dedi.

Szijjarto, Türkiye'ye, düzensiz göç, uyuşturucu ve sınır ötesi suçlarla mücadele için Macaristan'da 50 polis görevlendirmesi konusunda teşekkür etti.

Göçmen krizi ele alındı

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, görüşmelerde, Afganistan, Batı Balkanlar ve Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin ele alındığını söyledi.

Belarus yönetiminin dış yardım alarak ülkesine karşı hibrit savaş yürüttüğünü beliren Rau, bu duruma kararlı bir cevap verilmesi gerektiğini kaydetti.

Rau, Polonya ve Türkiye'nin mükemmel iş birliğine sahip olduğunu belirterek, ülkesinin, Türkiye'nin AB üyeliğine tam destek verdiğini ifade etti.

Göç konusunda Türkiye'nin attığı önemli adımlar

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Afganistan'daki Taliban yönetimiyle iletişimde olmanın ve NATO üyesi Türkiye'nin bu konudaki girişimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yasa dışı göçle de çok ciddi mücadele verdiğini vurgulayan Lipavsky, Türkiye'nin kendi topraklarında milyonlarca göçmeni barındırdığını ve bu konuda da attığı adımların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Slovakya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ingrid Brockova ise Afganistan'ın geçmişte olduğu gibi tekrar terör saldırıları ve göç kaynağı olmasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, Slovakya'nın dostu, NATO kapsamında ortağı ve AB ile üyelik müzakereleri yürüttüğünü belirten Brockova, Türkiye'nin birçok bölgesel ve küresel konularda önemli rol oynadığını kaydetti.

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