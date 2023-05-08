Dolar
19.51
Euro
21.55
Altın
2,025.07
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,451.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
logo
Dünya

Vietnam ve Laos, tarihlerinin en sıcak günlerini yaşıyor

Güneydoğu Asya ülkelerinden Vietnam ve Laos, tarihlerinde kaydedilen en yüksek sıcaklıkları gördü.

Dilara Karataş  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Vietnam ve Laos, tarihlerinin en sıcak günlerini yaşıyor

Ankara

CNN'in haberine göre, Vietnam'ın Tuong Duong bölgesinde 6 Mayıs'ta sıcaklık 44,2 santigrat dereceye ulaşırken, komşusu Laos'un Luang Prabang kentinde termometreler 43,5 santigrat dereceyi gösterdi.

Hava tarihçisi Maximiliano Herrera, bunun, Vietnam'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğunu belirtti.

Laos'ta ise geçen ay 42,7 ile en yüksek sıcaklık kaydedilmişti. Herrera, hafta sonu sıcaklığın 43,5 santigrat dereceye ulaşmasıyla yeni sıcaklık rekorunun kırıldığını ifade etti.

Güneydoğu Asya bölgesi, her yıl nisan ve mayıs aylarında mevsimsel muson yağmurları başlamadan önce yılın en sıcak zamanlarını yaşıyor.

Bölge genelinde sıcaklıkların gelecek günlerde normale dönmesi bekleniyor ancak araştırmalar iklim krizinin artmasıyla benzeri görülmemiş hava olaylarının daha da yaygınlaşacağına işaret ediyor.

Araştırmada, 39,4 santigrat derece ve üstündeki tehlikeli sıcak hava dalgalarının görülme sıklığının yeni yüzyılın başlamasıyla 3 ila 10 kat artacağı tespit edilmişti.

Söz konusu araştırmada, Asya kıtasının büyük bir bölümünü kapsayan tropik bölgelerde, gelecek yüzyılda "aşırı tehlikeli sıcaklık" olarak tanımlanan 51 santigrat dereceye ulaşan günlerin iki katına çıkacağı vurgulanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasete, siyasetçiye dönük bir şiddetin herhangi bir şekilde mazur görülmesi söz konusu olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı
Togg'un T10X modelleri sahiplerine teslim edilmek üzere İstanbul'a gelmeye devam ediyor
Adalet Bakanı Bozdağ: (Erzurum'daki gerginlik) Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış durumda
Bakan Karaismailoğlu: Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek

Benzer haberler

Vietnam ve Laos, tarihlerinin en sıcak günlerini yaşıyor

Vietnam ve Laos, tarihlerinin en sıcak günlerini yaşıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet