Venezuela'ya ABD'nin insani yardım konvoyu Kolombiya sınırında

ABD'nin, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun isteği üzerine gönderdiği ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) insani yardım kamyonları Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta şehrine ulaştı.

BUENOS AIRES

ABD'nin, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun isteği üzerine gönderdiği ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) insani yardım kamyonları Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta şehrine ulaştı.

ABD'nin Bogota Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "USAID'ın insani yardım taşıyan ilk kamyonları Kolombiya'da. Geçici devlet başkanı Juan Guaido'nun talebi üzerine, insani yardımları en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, geçen hafta twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'ya insani yardım gönderileceğini duyurmuştu.

Öte yandan Kolombiya ile Venezuela'yı bağlayan Las Tienditas Köprüsü, salı günü Venezuela kolluk kuvvetleri tarafından Kolombiya'dan gelecek insani yardıma karşı beton barikatlar, demir teller ve konteynerler koyularak kapatılmıştı.

Muhabir: Muhammed Emin Canik