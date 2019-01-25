ANKARA

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, Venezuela'da yaşanan olayların yeni bir formatta meşru yönetime "darbe teşebbüsünün tezahürü" olduğunu belirterek, "Yaşananlar, Venezuela'daki Bolivarcı hükümet sistemine karşı bir savaş ilanıdır." dedi.

Reyes, Ankara'da Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) "Venezuela'da darbe teşebbüsü" isimli konferansta yaptığı konuşmada, başta Venezuela ve Latin Amerika olmak üzere dünya çapında önemli olaylar cereyan ettiğini belirterek, "Venezuela'da cereyan eden olaylar yeni bir formatta meşru yönetime bir darbe teşebbüsünün tezahürüdür. ABD ve ABD güdümlü ülkeler, yasal ve anayasaya uygun devlet başkanını tanımama teşebbüsünde bulundular. Bu bahsi geçen ülkeler, Venezuela'da kendi kendini devlet başkanı ilan eden bir şahsı devlet başkanı olarak tanıdılar." diye konuştu.

Reyes, Venezuela veya dünyanın hiçbir ülkesinde kimsenin "kendisini devlet başkanı ilan etme" hakkı olmadığına, devlet başkanının ancak seçim yoluyla göreve geldiğine vurgu yaparak, "Milli irade dışında yürütüme yetkisinin kimde olacağına halktan başka kimse karar veremez, hele buna dışarıdan kimsenin söz söyleme hakkı yoktur. Liderimizin kim olacağına bir tek biz evrensel gizli seçim usulüyle karar verebiliriz. Buna başka kimse karar veremez." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin de talebi doğrultusunda geçen yıl erken seçim kararı alındığını ve uluslararası gözlemcilerin izlediği bu seçimlerden Nicolas Maduro'nun galip çıkarak ülkenin meşru devlet başkanı olduğunun altını çizen Reyes, "Bu bir ülkeye, halkına onun yasal başkanına karşı saldırgan politikaların, yaptırımların bir üst seviyeye taşınmasıdır. Bugün, Venezuela'daki Bolivarcı hükümet sistemine karşı bir savaş ilanıdır." ifadesini kullandı.

Reyes, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın, 2015'te Washington'ın çıkarları açısından Venezuela'yı ulusal güvenlik tehdidi ilan eden başkanlık kararnamesi yayımlandığını anımsatarak, ABD'nin ülkesinde "paralel bir devlet başkanı tanınması, vekalet savaşları" gibi adımları içeren yapıcı kaos planını devreye soktuğunu ileri sürdü.

ABD'nin öncülüğünü yaptığı bu durumun ulusal egemenliğe saygısızlık, ulusal normların temel prensiplerin ihlali olduğunu dile getiren Reyes, "Ne utanç verici ki kendilerini demokratik olarak lanse eden birçok ülke, kendini devlet başkanı ilan eden bir kişiyi devlet başkanı olarak tanımıştır." eleştirisinde bulundu.

Reyes, bundan sonraki süreç için "yollarına devam edeceklerini belirterek, "Venezuela muhalefetinin sokakta karşılığı yok. Muhalefetin desteği dışarıdan geliyor. Ülkenin kaynağına göz dikmiş dış güçlerin işbirliğinin izlerini taşıyor." dedi.

"Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var"

Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, desteklerinden dolayı teşekkür eden Reyes, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her köşesinde, her şehrinde, hangi sosyal sınıftan, hangi görüşten olursa olsun Bolivarcı devrimiyle dayanışma gösterecek bir kişiyle karşılaşırsınız. Türkiye tarihi, bizim için önemli bir ders. Türkler, mücadele tecrübesine sahip bir toplum. Düşmanımız ortak. Bu kriz bize ders niteliğinde. Biz sanıyorduk ki çevremizdeki birçok yüz bizim dostumuz. Birçok gerçek dostu yeni keşfettik."

ABD diplomatlarının kendine verilen süre içinde Venezuela'yı terk etmesi gerektiğinin altını çizen Reyes, "ABD diplomatları Venezuela'yı 72 saat içinde terk etmezse ülkesinin gerekeni yapacağını" söyledi ancak detay vermedi.

Rusya'nın Venezuela'da hükümet ve muhalefet arasında arabulucu olabileceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Reyes, "Bizim hükümetimiz her zaman diyaloğa açık. Çünkü biz pasifist bir hükümetiz. Bu konumu kaybetmeyeceğiz." diye konuştu.

Venezuela'da yaşananlar

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Mecliste, Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.



Trump yönetimi, başta bu talebi kabul etmeyerek ABD Büyükelçiliğinin açık tutulacağını açıklamış ancak dün personel sayısının güvenlik sebebiyle azaltılacağını açıklamıştı.

Muhabir: Enes Canlı