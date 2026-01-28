Dolar
Dünya

Venezuela İçişleri Bakanı Cabello, ülkede siyasi mahkumun bulunmadığını belirtti

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ülkede siyasi tutuklunun bulunmadığını söyledi.

28.01.2026
Bogota

Devlet televizyonu VTV'ye haftalık açıklamalarda bulunan Cabello, muhalefetin ve bazı STK'ların Venezuela hapishanelerinde çok sayıda siyasi tutuklunun bulunduğu yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Cabello, Aralık 2025'ten bu yana 808 kişinin tahliye edildiğini ancak cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyenlerin bu sürecin dışında olduğunu belirtti.

Muhalefet ve STK'lara tepki gösteren Cabello, "Listeyi alamadıkları için çıldırıyorlar, ülkede siyasi tutuklu yok. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve bunun baskıyla falan ilgisi de yok." ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, insan hakları örgütü Foro Penal ve muhalefet cephesi (PUD), hapishanelerde halen çok sayıda siyasi tutuklunun bulunduğunu savunarak hükümete tahliyeleri artırma çağrısı yaptı.

Venezuela'daki tutuklular

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi döneminde, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında gündeme gelen ve terör ile casusluk gibi suçlamalar yöneltilen yabancı uyruklu tutukluların cezaevlerinde tutuldukları biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin girişimlerde bulunmuş ve geçen yıl bu kapsamda özel temsilcisi Richard Grenell'i Venezuela'ya göndermişti. Gözaltına alınan 20'den fazla ABD vatandaşı yaz aylarına kadar serbest bırakılmıştı.

Trump yönetiminin Venezuela hükümetine yönelik askeri ve ekonomik baskıyı artırdığı sonraki aylarda, ülkede birkaç ABD vatandaşı daha gözaltına alınmıştı.

