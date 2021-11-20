Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela halkı, yarın bölgesel ve yerel seçimler için sandık başına gidiyor

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da halk, bölgesel ve yerel seçimler için yarın sandık başına gidiyor.

Sinan Doğan   | 20.11.2021
Venezuela halkı, yarın bölgesel ve yerel seçimler için sandık başına gidiyor

Bogota

Başta iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) olmak üzere muhalif partilerin de katılacağı seçimde, 20 milyonu aşkın kişi, 23 eyalet ile 335 belediye başkanı ve yerel meclisleri seçmek için oy kullanacak.

Anket şirketleri, seçim yarışında iktidar partisinin ülkedeki 23 eyaletin tamamını alabileceğini, 4 yıllık boykotun ardından seçimlere katılma kararı alan muhalefetin de başarılı olma şansının sandığa katılım oranına göre şekilleneceğini belirtti.

Seçimleri takip etmek için Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 kişilik heyetin yanı sıra çeşitli ülkelerden 300'e yakın gözlemcinin katılması bekleniyor.

İktidar zaferden emin

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve iktidar temsilcileri açıklamalarında, seçimlerden zaferle çıkacaklarından emin olduklarını ifade etmişti.

Maduro, 18 Kasım'daki açıklamasında, halka, "21 Kasım'da yapılacak bölgesel ve yerel seçimlere katılma" çağrısında bulunmuştu.

Muhalefet, seçim sonuçlarının adil olmasını istiyor

Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet ise Ulusal Seçim Konseyinin bağımsız olmadığını savunarak, seçim sonuçlarının iktidar tarafından manipüle edilebileceğini öne sürdü.

Yerel basındaki haberlerde, muhaliflerin en azından ülkedeki önemli belediyelerden birkaçını kazanarak, politikada kendine alan açmak istediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek
ABD’de yapılan araştırma Kovid-19’un ölü doğum riskini artırdığını gösterdi
Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler Bakanlık önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı
Türkiye'de 23 bin 810 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti
AB ilaç düzenleyicisi, Pfizer'in Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı

Benzer haberler

Venezuela halkı, yarın bölgesel ve yerel seçimler için sandık başına gidiyor

Venezuela halkı, yarın bölgesel ve yerel seçimler için sandık başına gidiyor

Libya'da eski İçişleri Bakanı Başağa, başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan halka pazar günü yapılacak seçimlere katılma çağrısı

Venezuela'da halkın yüzde 74'ü Kovid-19'a karşı aşılandı

Venezuela'da halkın yüzde 74'ü Kovid-19'a karşı aşılandı
Bulgarlar 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidiyor

Bulgarlar 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidiyor
Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı 'seçimlerde hile tespit edilmediğini' söyledi

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı 'seçimlerde hile tespit edilmediğini' söyledi