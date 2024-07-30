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Dünya

Venezuela, 7 Latin Amerika ülkesinden diplomatik personelini ülkeden çekmesini istedi

Venezuela hükümeti, devlet başkanı seçimine ilişkin açıklamaları nedeniyle 7 Latin Amerika ülkesinden diplomatik personelini Venezuela'dan "derhal" çekmesini istedi.

Sinan Doğan  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Venezuela, 7 Latin Amerika ülkesinden diplomatik personelini ülkeden çekmesini istedi

Bogota

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimiyle ilgili Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay'ın, ülkenin içişlerine müdahale anlamına gelen ifadeler kullandığı gerekçe gösterilerek, bu ülkelerden Venezuela'daki diplomatik temsilcilerini derhal çekmesini talep etti.

Nicolas Maduro hükümetinin de bu 7 ülkedeki tüm diplomatik personelini çekeceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Venezuela, kendi kaderini belirleme hakkına sahiptir. Venezuela, barış ve birlikte yaşama ortamını tehdit eden tüm bu eylemlere karşı gerekli önlemleri almaya muktedirdir. Seçim sonuçlarını görmezden gelmeye çalışan bu açıklamaları en sert şekilde reddediyoruz."

Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay, Venezuela'daki seçimlerle ilgili yaptıkları açıklamalarda, devlet başkanı seçiminden duydukları derin endişeyi ifade etmişti.

Bu ülkeler, Venezuela'da gerçekleştirilen seçim sonuçlarının tam olarak gözden geçirilmesi için Amerikan Devletleri Örgütü'nü (OAS) "acil" toplantıya çağırmıştı.

Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

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