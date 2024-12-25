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Dünya

Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda bulunan Kutsal Kapı'nın açılmasıyla "Jübile Yılı" başladı

Katoliklerin merkezi Vatikan Şehir Devleti'nde her 25 yılda bir kutlanan "Jübile Yılı", Aziz Petrus Bazilikası'nda bulunan Kutsal Kapı'nın açılmasıyla başladı.

Sercan İrkin  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda bulunan Kutsal Kapı'nın açılmasıyla "Jübile Yılı" başladı Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

İstanbul

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "Jübile Yılı"nın başlangıcını temsil eden Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Kutsal Kapı'yı açtı.

"Jübile Yılı"nın temasını "umut" olarak belirleyen Papa Franciscus, kapıların açılmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bu gece, umut kapısı dünyaya ardına kadar açıldı." ifadesini kullandı.

Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlenen ayinde, okumalar yapıldıktan sonra koro halinde ilahiler söylendi.

Jübile Yılı, 6 Ocak 2026'da Epifani Bayramı'nda Kutsal Kapı'nın kapanmasıyla sona erecek.

İtalya'da, Almanya'da Noel pazarına yapılan saldırının ardından "Jübile Yılı"nın açılışı için başkent Roma'da güvenlik güçleri alarma geçirilmişti.

Başkentte halihazırdakilere ek olarak 700'den fazla güvenlik görevlisinin, Vatikan gibi hassas ve kritik noktalarda görev yapacağı bildirilmişti.

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