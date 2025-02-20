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Dünya

Vatikan: Papa'nın sağlık durumu hafif bir iyileşme göstermekte

Vatikan, çift taraflı zatürre teşhisi konulan ve hastanede tedavisi süren Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumunun hafif iyileşme gösterdiğini bildirdi.

Barış Seçkin  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Vatikan: Papa'nın sağlık durumu hafif bir iyileşme göstermekte

Roma

Geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesinde tedavi gören Papa'nın sağlık durumuyla ilgili Vatikan'dan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Papa'nın sağlık durumu hafif bir iyileşme göstermektedir. Ateşi yok ve kan değerleri stabildir. Çalışmalarına odaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Papa'nın dün geceyi de sakin geçirdiği belirtildi.

İtalya Episkoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Matteo Zuppi de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimiz Papa için endişelendik ama söylenenler tam olarak olan şeyler. Papa'nın kahvaltı yapması, gazete okuması, insanları ağırlaması, tam bir iyileşme yolunda olduğumuzu gösteriyor, bunun da yakında gerçekleşmesini umuyoruz." dedi.

Ay başından beri bronşit geçirdiği için geçen cuma hastaneye kaldırılan, daha sonra solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilen Papa'nın sağlık durumuna ilişkin 18 Şubat'ta Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Franciscus'ta zatürre geliştiği ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeyi sürdürdüğü belirtilmişti. Vatikan'ın dünkü açıklamasında ise Papa'nın oksijen desteği almadığı ve kendi kendine nefes alabildiği kaydedilmişti.

Papa'nın bu hafta sonu için planlanan etkinlikleri iptal edilmişti.

Son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesine yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi görmüştü.

Katoliklerin ruhani lideri, diz ağrıları sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanıyordu.

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

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