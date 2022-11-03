Dolar
18.62
Euro
18.22
Altın
1,626.70
ETH/USDT
1,543.30
BTC/USDT
20,276.00
BIST 100
4,105.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ürdün Kralı'ndan Lavrov ile görüşmesinde "Suriye krizinde siyasi çözüm" vurgusu

Kral 2. Abdullah, başkent Amman'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Laith Al-jnaidi, Gülşen Topçu   | 03.11.2022
Ürdün Kralı'ndan Lavrov ile görüşmesinde "Suriye krizinde siyasi çözüm" vurgusu

Amman

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak bir siyasi çözüme varılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Kral 2. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ü ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Suriye ve Filistin'de yaşanan gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Ürdün Kralı, Suriye krizinde, ülkenin toprak bütünlüğünü ve mültecilerin güvenli şekilde gönüllü olarak ülkelerine dönmelerini temin edecek siyasi bir çözüme ulaşılması için çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Kral 2. Abdullah, başta güney bölgeler olmak üzere Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca Ürdün'ün, organize uyuşturucu kaçakçılığı girişimleri dahil olmak üzere Suriye krizinden ötürü maruz kaldığı sorunlar da gündeme geldi.

Filistin konusunda ise Kral 2. Abdullah ve Lavrov, iki devletli çözüm formülü uyarınca kapsamlı ve adil barışın tesisi için Filistinliler ile İsrail arasındaki müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün Kralı, Kudüs'te Hristiyan ve Müslümanlara ait kutsal mekanları himaye etmek için çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Lavrov, bugün geldiği Ürdün'de Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nuri Demirağ'ın 81 yıl önce Sivas'ta yaptırdığı havalimanı sivil uçuşlara açılacak
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
İçişleri Bakanı Soylu: Bir iftira ve yalan siyasetiyle, bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim
Hukukçuları buluşturan 3. Avrasya Hukuk Kurultayı Budva'da başladı

Benzer haberler

Ürdün Kralı'ndan Lavrov ile görüşmesinde "Suriye krizinde siyasi çözüm" vurgusu

Ürdün Kralı'ndan Lavrov ile görüşmesinde "Suriye krizinde siyasi çözüm" vurgusu

Katar: Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki çabalarını takdir ediyoruz

Lavrov: Türkiye'nin girişimiyle tahıl anlaşmasının yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz

Kayseri'de ülkelerin damak tadına göre elma üretiliyor

Kayseri'de ülkelerin damak tadına göre elma üretiliyor

Rusya, Mali'ye 100 milyon dolarlık yakıt ve tahıl gönderiyor

Rusya, Mali'ye 100 milyon dolarlık yakıt ve tahıl gönderiyor
Polonya Savunma Bakanı, muhalefetin Rus sınırındaki bariyere ilişkin söylemlerini eleştirdi

Polonya Savunma Bakanı, muhalefetin Rus sınırındaki bariyere ilişkin söylemlerini eleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet