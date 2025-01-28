Dolar
35.73
Euro
37.30
Altın
2,763.60
ETH/USDT
3,063.80
BTC/USDT
100,363.00
BIST 100
10,121.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ürdün, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için "hava köprüsü" kuracağını açıkladı

Ürdün, yaklaşık 16 ay boyunca yoğun İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için hava köprüsü kurulacağını duyurdu.

Laith Al-jnaidi, Ekrem Biçeroğlu, Halime Afra Aksoy  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Ürdün, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için "hava köprüsü" kuracağını açıkladı Fotoğraf: Laith Al-jnaidi/AA

Amman

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini, başkent Amman'da basın toplantısı düzenledi.

Mumini, Ürdün'e ait helikopterlerin günde 16 uçuşla, Gazze Şeridi'ne 8 gün boyunca yoğun şekilde yardım taşıyacağını ifade etti.

Ürdünlü yetkili, söz konusu yardımların gıda ve tıbbi yardım içereceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika üzerinden gelen yüksek basınçla hava kalitesi düşüyor
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden 3 şüpheli tutuklandı
İletişim Başkanı Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile görüştü
İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe neden olan sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı
Hindistan'ın 76'ncı Cumhuriyet Bayramı Ankara'da kutlandı

Benzer haberler

Ürdün, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için "hava köprüsü" kuracağını açıkladı

Ürdün, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için "hava köprüsü" kuracağını açıkladı

Ürdünlü uzmanlara göre, Trump'ın Gazze çağrısı İsrail'in savaşla başaramadığını siyaseten elde etme girişimi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti

BM'den ABD Başkanı Trump'ın Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi önerisine tepki

BM'den ABD Başkanı Trump'ın Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi önerisine tepki
İsrail askerlerinin bıraktığı izler, Refah’ta evlerin keskin nişancı mevzisi olarak kullanıldığını gösteriyor

İsrail askerlerinin bıraktığı izler, Refah’ta evlerin keskin nişancı mevzisi olarak kullanıldığını gösteriyor
Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini teklif etti

Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini teklif etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet