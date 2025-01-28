Ürdün, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için "hava köprüsü" kuracağını açıkladı
Ürdün, yaklaşık 16 ay boyunca yoğun İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için hava köprüsü kurulacağını duyurdu.
Amman
Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini, başkent Amman'da basın toplantısı düzenledi.
Mumini, Ürdün'e ait helikopterlerin günde 16 uçuşla, Gazze Şeridi'ne 8 gün boyunca yoğun şekilde yardım taşıyacağını ifade etti.
Ürdünlü yetkili, söz konusu yardımların gıda ve tıbbi yardım içereceğini kaydetti.