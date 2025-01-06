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Dünya

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Türk tarafıyla istikrarın artırılmasına katkı sağlayacak şekilde koordinasyon sağlıyoruz

Turgut Alp Boyraz  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Türk tarafıyla istikrarın artırılmasına katkı sağlayacak şekilde koordinasyon sağlıyoruz

İstanbul

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "Karşılaştığımız zorluklar konusunda Türk tarafıyla bölgede güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlayacak şekilde koordinasyon sağlıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantı düzenledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden her şey bölgenin de güvenliğini tehdit eder." ifadelerini kullandı.

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