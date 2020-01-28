Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İsrail'in gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak." dedi.
Amman
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.