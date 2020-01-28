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Dünya

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İsrail'in gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak." dedi.

Esat Fırat   | 28.01.2020
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İsrail'in gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak." dedi.

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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İsrail'in gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak