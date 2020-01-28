ABD Başkanı Trump sözde Orta Doğu barış planını açıkladı
ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı.
Washington
ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için son şans olduğunu ifade etti.
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.
Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.
Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.
Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.
Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.
Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.
Netanyahu: İsrail, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürecek
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.
Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini açıkladı.
Sözde barış planına göre Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı olmayacak
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin planına göre Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını açıkladı.
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