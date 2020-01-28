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Dünya

Hamas Trump'ın sözde barış planına karşı çıkacak

Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.

Halime Afra Aksoy   | 28.01.2020
Hamas Trump'ın sözde barış planına karşı çıkacak

Kudüs

Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.

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