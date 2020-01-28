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Dünya

Muhammed bin Selman'ın Boris Johnson'ı hackletmeye çalıştığı iddia edildi

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Başbakan Johnson’ın telefonunu hackletme girişiminde bulunduğu iddia edildi.

İlyas Tayfun Salcı   | 28.01.2020
Muhammed bin Selman'ın Boris Johnson'ı hackletmeye çalıştığı iddia edildi

Londra

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Başbakan Boris Johnson’ın telefonunu hackletme girişiminde bulunduğu iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, bin Selman’ın Johnson ile dışişleri bakanlığı döneminde tanıştığı ve ondan telefon numarasını aldığı kaydedildi.

Mail on Sunday ve Daily Mirror'ın da aralarında yer aldığı gazetelerin haberine göre, bin Selman, takip eden süreçte Johnson'ı bol emoji içeren whatsapp mesajlarıyla taciz etmeye başladı. Ancak Johnson ve ekibi, emojilerin zararlı kod içerebileceği düşüncesiyle Suudi Prensin mesajlarına karşı tedbir almayı seçti.

Bin Selman’ın mesajlaşma davranışının iki ülke arasındaki ilişkiler için bir "sınamaya" dönüştüğü öne sürüldü.

The Guardian’da yayımlanan olayla ilgili bir makalede de "Suudi Arabistan Veliaht Prensinin odada bir yetişkine ihtiyacı var." yorumuna yer verildi.

Amazon'un patronunu da hackletmişti

The Guardian gazetesi, geçen hafta yayımladığı bir haberde, bin Selman’ın WhatsApp hesabından gönderilen bir video mesajıyla, alışveriş sitesi Amazon'un da sahibi olan Washington Post gazetesi patronu Bezos'un cep telefonunun hacklendiği iddia edilmişti.

Haberde, hack olayından 5 ay sonra Kaşıkçı cinayetinin işlendiğine, 9 ay sonra da ABD’de yayımlanan bulvar gazetesi National Enquirer'da Bezos’un özel hayatına ilişkin haberlerin yayımlanmaya başladığına dikkati çekilmişti.

Haberde bulvar gazetesinin sahibi şirketin yöneticisi David Pecker ile bin Selman arasındaki yakın ilişkinin de altı çizilmişti.

The Guardian, uzmanların, Suudi Prens'in bu hamleyle Washington Post gazetesinin kendisine yönelik eleştirilerinin önünü kesmeye çalışmış olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu vurgulamıştı.

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