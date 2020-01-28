Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
119,801.60
Altın
1,569.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fetih Hareketi: Sözde barış planını başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız

Fetih Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planının Filistin davasını tasfiye etme projesi olduğunu, bu planı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacaklarını duyurdu.

Safiye Karabacak   | 28.01.2020
Fetih Hareketi: Sözde barış planını başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız

Kudüs

Fetih Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planının Filistin davasını tasfiye etme projesi olduğunu, bu planı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacaklarını duyurdu.

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Fayiz Ebu Ayta AA muhabirine yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin her tarafında protestolar düzenlediklerini belirterek, "Bugün hep birlikte Trump’ın planına karşı meydanlara çıktık." dedi.

Ebu Ayta, Fetih Hareketi'nin direnişe başlayacağına vurgu yaparak, "Filistin davasını tasfiye etme projesi olan Yüzyılın Anlaşması'nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin bu planla mücadele etmek için birlik olmaları ve iç bölünmüşlüğe son vermeleri gerektiğini belirten Ebu Ayta, Arap ülkelerine sözde barış planına karşı Filistin halkının yanında durma çağrısı yaptı.

Ebu Ayta, Arap ülkelerinin İsrail’le normalleşmeye gitmelerinin, Filistin’e ihanet anlamına geldiğini sözlerine ekledi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur

Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs satılık değil

Fetih Hareketi: Sözde barış planını başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız

Hamas Trump'ın sözde barış planına karşı çıkacak

Hamas Trump'ın sözde barış planına karşı çıkacak
Trump'ın sözde barış planı toplantısına BAE, Bahreyn ve Umman Büyükelçileri katıldı

Trump'ın sözde barış planı toplantısına BAE, Bahreyn ve Umman Büyükelçileri katıldı
Gazzeliler ABD'nin sözde barış planını protesto etti

Gazzeliler ABD'nin sözde barış planını protesto etti