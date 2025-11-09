Ürdün’de “Türkiye’nin Eğitim Diplomasisi” temalı program düzenlendi
Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Ürdün’deki Türk öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.
İstanbul
Amman Eğitim Müşavirliği koordinasyonunda ve Türkiye Maarif Vakfı Ürdün Temsilciliği’nin ev sahipliğinde “Eğitim Diplomasisi” temalı bir program düzenlendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Programa Amman Büyükelçisi Caymazoğlu, Amman Eğitim Müşaviri Burhan Okutan, Türkiye Maarif Vakfı Amman Temsilcisi Veysi Kaya, Yunus Emre Enstitüsü Amman Türk Kültür Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Amman Maarif Yurdu Müdürü Burak Duran, Ürdün’de görev yapan Türk akademisyenler ile Millî Eğitim Bakanlığı bursiyer öğrencileri katıldı.
Kahvaltı buluşması olarak gerçekleştirilen programda Büyükelçi Caymazoğlu, Türk öğrenci ve akademisyenlerle sohbet ederek eğitim diplomasisi ile akademik ve kültürel faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıda, Türkiye’nin Ürdün’de yürüttüğü eğitim diplomasisi faaliyetleri, kurumlar arası işbirliği imkânları ve bursiyer öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimlerine yönelik destekler ele alındı.
Program, iki ülke arasındaki eğitim ve kültür ilişkilerinin dostluk, işbirliği ve ortak değerler temelinde güçlendirilmesi temennileriyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.