Dolar
38.01
Euro
40.99
Altın
3,017.64
ETH/USDT
2,013.00
BTC/USDT
86,720.00
BIST 100
9,649.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: İsrail, Gazze'ye temel yardımların girişine yönelik çoğu girişimi reddetti

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), insani yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'ne temel yardım malzemeleri ulaştırma girişimlerinin çoğunun İsrail tarafından reddedildiğini duyurdu.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Safiye Karabacak  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
UNRWA: İsrail, Gazze'ye temel yardımların girişine yönelik çoğu girişimi reddetti Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Gazze’deki durum, ikinci haftasına giren yoğun saldırıların devam etmesi nedeniyle daha da kötüleşiyor. Temel malzemeler tükeniyor ve bazı malzemeler, yardım sevkiyatlarının yeniden başlamasına izin verilmezse sadece birkaç gün daha yetecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, insani yardım kuruluşlarının İsrail makamlarıyla koordinasyon çabalarının çoğunun reddedildiği belirtildi.

UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene yaptığı açıklamada, bölgede ateşkesin ve yardım tırlarının girişinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak "Gazze'de yaşamın her alanında neredeyse kapsamlı bir çöküş" olduğunu kaydetti.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828’e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen zanlı yakalandı
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında firari şüpheli Ebru Özdemir teslim oldu
İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine, milletin huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacak

Benzer haberler

UNRWA: İsrail, Gazze'ye temel yardımların girişine yönelik çoğu girişimi reddetti

UNRWA: İsrail, Gazze'ye temel yardımların girişine yönelik çoğu girişimi reddetti

Filistinli Esirler Kulübü: İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde sağlık felaketi yaşanıyor

İsrail, Kadir Gecesi’nde Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara açmayı reddetti

Sakarya'da ilkokul öğrencisi, sergisinin gelirini Gazze'deki çocuklara bağışladı

Sakarya'da ilkokul öğrencisi, sergisinin gelirini Gazze'deki çocuklara bağışladı
MSF: İsrail, Gazze'de ateşkesin bozulmasının ardından su, elektrik ve yakıta erişimi engelledi

MSF: İsrail, Gazze'de ateşkesin bozulmasının ardından su, elektrik ve yakıta erişimi engelledi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet