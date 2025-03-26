UNRWA: İsrail, Gazze'ye temel yardımların girişine yönelik çoğu girişimi reddetti
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), insani yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'ne temel yardım malzemeleri ulaştırma girişimlerinin çoğunun İsrail tarafından reddedildiğini duyurdu.
Gazze
UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Gazze’deki durum, ikinci haftasına giren yoğun saldırıların devam etmesi nedeniyle daha da kötüleşiyor. Temel malzemeler tükeniyor ve bazı malzemeler, yardım sevkiyatlarının yeniden başlamasına izin verilmezse sadece birkaç gün daha yetecek." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, insani yardım kuruluşlarının İsrail makamlarıyla koordinasyon çabalarının çoğunun reddedildiği belirtildi.
UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene yaptığı açıklamada, bölgede ateşkesin ve yardım tırlarının girişinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak "Gazze'de yaşamın her alanında neredeyse kapsamlı bir çöküş" olduğunu kaydetti.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828’e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.