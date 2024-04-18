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Dünya

UNRWA Genel Komiseri, görevlerine son verilen UNRWA personeline ilişkin açıklama yaptı

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Lazzarini, görevlerine son verilen UNRWA personelinin aklanmaları halinde görevlerine dönebileceklerini söyledi.

Şerife Çetin  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
UNRWA Genel Komiseri, görevlerine son verilen UNRWA personeline ilişkin açıklama yaptı

New York

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen UNRWA toplantısının ardından AA muhabirinin "İsrail tarafından somut ve güvenilir delil sunulmadan UNRWA personelinin görevlerine son verme kararınızdan pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

İsrail'in 12 UNRWA personeline ilişkin ortaya attığı iddialara dair kendisine hiçbir yazılı delil sunmadığını belirten Lazzarini, soruşturmaların devam ettiğini kaydetti.

Lazzarini, bugün de benzer bir karar alması gerekse yine aynı kararı vereceğini belirterek, "İddialar çok korkunçtu. Ajansı çok daha zor duruma sokabilirdi. Genel Komiser olarak ajansın saygınlığı korumak ve hizmet vermeye devam etmesine imkan sağlamak için karar alma yetkim vardı." dedi.

Geriye dönüş olabileceğini kaydeden Lazzarini, soruşturmaların ardından personelin aklanması halinde görevlerine iade edilebileceklerini ve tazminat alabileceklerini söyledi.

Lazzarini, "Ancak bulunduğumuz ve iş yapmaya çalıştığımız ortamda söz konusu personelin görevlerine son vermekten başka bir seçenek olduğunu düşünmedim." dedi.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail, 12 UNRWA çalışanının 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına karıştığını iddia etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin yaklaşık 30 bin personeli bulunan UNRWA'dan 12 kişinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.



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