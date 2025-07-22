Dolar
40.42
Euro
47.29
Altın
3,387.72
ETH/USDT
3,694.70
BTC/USDT
118,935.00
BIST 100
10,651.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'yi zayıflatmaya devam edeceklerini ileri sürdü

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin stratejik yetenekler kazanmasını engellemeye ve zayıflatmaya devam edeceklerini ve ülkede hareket özgürlüklerini koruyacaklarını ileri sürdü.

Faruk Hanedar  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'yi zayıflatmaya devam edeceklerini ileri sürdü

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Zamir, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaklaşık 2 yıl aradan sonra ilk kez çoklu alan durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantıda, İsrail'in sınırlarından Orta Doğu'nun tamamına ilişkin "istihbarat, operasyon ve strateji" tablosu ele alınarak bunlara ilişkin analizler sunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Genelkurmay Başkanı Zamir, ordunun geniş çaplı ve kapsamlı bir saldırıya hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

"Hava üstünlüğümüzü korumaya ve istihbarat çalışmalarımızı ilerletmeye devam edeceğiz." diyen Zamir, Suriye'nin ve Lübnan'daki Hizbullah'ın stratejik yetenekler kazanmasını engellemeye ve zayıflatmaya devam edeceklerini ve ülkede hareket özgürlüklerini koruyacaklarını ileri sürdü.

"Gazze Şeridi'ndeki savaş, İsrail ordusunun şimdiye kadar yaşadığı en karmaşık savaşlardan biri." ifadesini kullanan Zamir, "Savaşta ağır bedeller ödüyoruz." dedi.

İran konusuna da değinen Zamir, "İran ve müttefikleri hala hedefimizde. İran'a karşı savaş henüz bitmedi." diye konuştu.

Zamir, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırılarının da sürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor
IDEF 2025'te yerli savunma sanayisi araçlarıyla geçiş töreni yapıldı
Bakan Kurum, Balıkesir'de yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını paylaştı
MSB, Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı
Şırnak'ta atıl araziler tarıma kazandırılıyor, toplanan taşlarla köy yolları asfaltlanıyor

Benzer haberler

Fransa hükümeti uluslararası basının Gazze'ye girişine izin verilmesini istedi

Fransa hükümeti uluslararası basının Gazze'ye girişine izin verilmesini istedi

İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'yi zayıflatmaya devam edeceklerini ileri sürdü

İsrailli muhalif lider, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı almasının engellenmesini istedi

Avustralya Parlamentosu açılışı sonrası ilk oturumda İsrail'e yaptırım çağrıları gündemde

Avustralya Parlamentosu açılışı sonrası ilk oturumda İsrail'e yaptırım çağrıları gündemde
Filistinli gazeteci Şerif: Gazze ölüyor ve onunla birlikte biz de ölüyoruz

Filistinli gazeteci Şerif: Gazze ölüyor ve onunla birlikte biz de ölüyoruz
İsrail’in stratejik ısrarı: Suriye ve Lübnan'a "Sina Modeli" mi uygulanmak isteniyor?

İsrail’in stratejik ısrarı: Suriye ve Lübnan'a "Sina Modeli" mi uygulanmak isteniyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet