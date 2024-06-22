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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA: Batı Şeria'da 10-19 Haziran'da en az 15 Filistinli öldürüldü

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), işgal altındaki Batı Şeria'da 10-19 Haziran tarihlerinde en az 15 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Ekrem Biçeroğlu  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
UNRWA: Batı Şeria'da 10-19 Haziran'da en az 15 Filistinli öldürüldü

İstanbul

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Gazze'de savaşın başladığı günden bu yana rapor edilen 445 olayda 118 UNRWA tesisinin etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Batı Şeria'da 10 -19 Haziran tarihlerinde en az 15 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden yoğun şekilde saldırılarını sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 552 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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