Dolar
8.92
Euro
10.35
Altın
1,723.39
ETH/USDT
2,815.00
BTC/USDT
41,286.00
BIST 100
1,391.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

United Airlines, ABD'de aşılanmayı reddeden 600'e yakın çalışanını işten çıkartıyor

United Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddeden 593 çalışanının işten çıkarma işlemlerini başlattığını bildirdi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 29.09.2021
United Airlines, ABD'de aşılanmayı reddeden 600'e yakın çalışanını işten çıkartıyor

New York

United Airlines yöneticilerinin, çalışanlara yazdığı e-postada, bunun, son derece zor bir karar olduğunu ancak ekiplerinin güvenliğini sağlamaları gerektiğini ifade ettikleri belirtildi.

ABD'deki tüm çalışanlarına Kovid-19 aşısı olmayı zorunlu hale getiren, ülkedeki ilk havayolu şirketi United Airlines, dini ve tıbbi nedenlerle istisna talebinde bulunan çalışanları 2 Ekim'den itibaren ücretsiz izne çıkartma planını, devam eden bir dava nedeniyle 15 Ekim'e ertelediklerini de açıkladı.

ABD'de 67 binden fazla çalışanı bulunan şirkette, istisna talep edenler dışında şirketin yüzde 99'dan fazlasının aşılarını tamamladığı ve işten çıkarılacakların toplam çalışanların yüzde 1'inden az olduğu belirtildi.

United Airlines, ağustos ayı başında, aşının ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) tam onay almasından 5 hafta sonra ya da en geç 25 Ekim tarihinde aşı olmayan çalışanlarını işten çıkartma kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 29 bin 386 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur
Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 435 kişi hayatını kaybetti
İsveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

Benzer haberler

Avrupa Merkez Bankasından ekonomik görünümde 'belirsizlik' uyarısı

Avrupa Merkez Bankasından ekonomik görünümde 'belirsizlik' uyarısı

Türkiye'de 29 bin 386 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti

United Airlines, ABD'de aşılanmayı reddeden 600'e yakın çalışanını işten çıkartıyor

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 435 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 435 kişi hayatını kaybetti
Salgın korkusu Ankara'da toplu taşımayı yarı yarıya düşürdü

Salgın korkusu Ankara'da toplu taşımayı yarı yarıya düşürdü
Almanya'nın kamu borcu Kovid-19'un etkisiyle 2 trilyon 256 milyar avroya çıktı

Almanya'nın kamu borcu Kovid-19'un etkisiyle 2 trilyon 256 milyar avroya çıktı