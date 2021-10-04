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Dünya

UNICEF: Yemen'in Marib kentindeki saldırılarda 2 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Husilerin Yemen'in merkezindeki Marib kentine düzenlediği saldırılarda iki çocuğun hayatını kaybettiğini, beş kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ekrem Biçeroğlu   | 04.10.2021
UNICEF: Yemen'in Marib kentindeki saldırılarda 2 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Yemen

UNICEF'in internet sitesinde yer alan açıklamada hayatını kaybeden çocukların kardeş olduğu ifade edildi.

Sivil ve çocuklara yönelik saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, bunların bölgede en yüksek can kaybına yol açan saldırılar arasında olduğu bildirildi.

Çatışan tarafları ve tüm siyasi güçleri, çocukları ve sivilleri korumaya çağıran UNICEF, Yemen'de 2015'ten bu yana 10 binin üzerinde çocuğun öldüğüne ya da yaralandığına dikkati çekti.

Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani dün akşam yaptığı açıklamada, Husilerin Marib kentinden sivillerin yaşadığı bölgelere 3 balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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