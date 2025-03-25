Dolar
37.98
Euro
41.12
Altın
3,022.68
ETH/USDT
2,071.50
BTC/USDT
87,457.00
BIST 100
9,692.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi soruları yanıtlıyor
logo
Dünya

UNICEF: Yemen'de 5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i akut yetersiz besleniyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Peter Hawkins, 10 yılı aşkın süredir çatışmaların devam ettiği ülkede, 5 yaş altı her 2 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslendiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
UNICEF: Yemen'de 5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i akut yetersiz besleniyor

Cenevre

Hawkins, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de 10 yılı aşkın süredir devam eden çatışmanın trajik bir dönüm noktasına ulaştığını kaydeden Hawkins, bu çatışmanın çocukların geleceğini çaldığını ve bir nesli hayatta kalmak için savaşmak zorunda bıraktığını belirtti.

Hawkins, Yemen'de artan açlık ve diğer krizlere işaret ederek "5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i akut yetersiz besleniyor. Bunlar arasında 537 binden fazlası şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Bu durum acı verici, yaşamı tehdit edici ve tamamen önlenebilir. Yetersiz beslenme bağışıklık sistemini zayıflatır, büyümeyi engeller ve çocukların potansiyellerini elinden alır. Yemen'de bu sadece bir sağlık krizi değil, binlercesi için ölüm cezası anlamına geliyor." dedi.

Ülkedeki 1,4 milyon hamile ve emziren kadının yetersiz beslenmesinin de endişe verici olduğunu vurgulayan Hawkins, bunun etkisinin nesiller boyu hissedileceğini kaydetti.

"Gıda fiyatları 2015'ten bu yana yüzde 300 arttı"

Hawkins, "Bu felaket doğal değil, insan yapımı. 10 yıldan fazla süren çatışma, Yemen'in ekonomisini, sağlık sistemini ve altyapısını yok etti. Şiddetin azaldığı dönemlerde dahi çatışmanın yapısal sonuçları, özellikle çocuklar için ciddi olmaya devam etti. Nüfusun yarısından fazlası hayatta kalmak için insani yardıma güveniyor. Gıda fiyatları 2015'ten bu yana yüzde 300 arttı. Gıda ve ilaç için yaşam hatları olan kritik limanlar ve yollar hasar gördü veya abluka altına alındı." ifadelerini kullandı.

Bu inanılmaz derecede zor ve çoğu zaman tehlikeli çalışma koşullarına rağmen UNICEF'in sahada kalmaya devam ettiğinin altını çizen Hawkins, Yemenli çocuklara yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

Hawkins, BM'nin 2025'te Yemen için başlattığı yardım kampanyasının sadece yüzde 25'inin finanse edildiğine dikkati çekerek, acil kaynaklar olmaması halinde artan ihtiyaçlar karşısında asgari hizmetleri dahi sürdüremeyeceklerine işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki gösterilerde suça karışan 206 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi
DMM "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasını yalanladı
Kara yolları bayram tatili yoğunluğuna hazır
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulundan hac vizesi uyarısı
Muş'taki Türk Kızılay Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için iftariyelik hazırlanıyor

Benzer haberler

UNICEF: Yemen'de 5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i akut yetersiz besleniyor

UNICEF: Yemen'de 5 yaş altı her 2 çocuktan 1'i akut yetersiz besleniyor

ABD Savunma Bakanı Hegseth, sızdırılan mesajlaşmalarda savaş planlarının tartışıldığını reddetti

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde yerli uçak ve insansız hava araçları maketleri sergilendi

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Jandarma Bando Konseri" düzenlendi

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Jandarma Bando Konseri" düzenlendi
UNICEF'ten Afganistan'daki kızların eğitimine yönelik yasağın derhal kaldırılması çağrısı

UNICEF'ten Afganistan'daki kızların eğitimine yönelik yasağın derhal kaldırılması çağrısı
Yemen'deki Husiler: ABD, Sada kentine hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki Husiler: ABD, Sada kentine hava saldırısı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet