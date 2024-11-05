UNICEF: Kosova'daki hava kalitesi, çocuklar için belirlenen güvenlik sınırının 25 kat üstünde
UNICEF, Kosova'daki hava kalitesinin Avrupa'nın en kötüleri arasında yer aldığını ve bunun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından çocuklar için belirlenen güvenlik sınırından 25 kat yüksek olduğunu bildirdi.
Kosova
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kosova'daki hava kalitesinin Avrupa'nın en kötüleri arasında yer aldığını ve bunun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından çocuklar için belirlenen güvenlik sınırından 25 kat yüksek olduğunu b Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve diğer yetkililerin katılımıyla ülkede iklim değişikliği, çevre ve enerji sorunlarının çocuk haklarına ve hayati hizmetlere erişimi nasıl etkilediğine ışık tutan "Çocuklar İçin İklim Durumu Analizi" raporunun tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.
Rapora göre çevre ve iklim değişikliği, Kosova ve tüm Batı Balkan ülkelerinde 5 yaşın altındaki çocukların sağlığını tehlikeye atan beş ana faktörden üçünü temsil ediyor.
Çocukların sağlığını tehlikeye düşüren sorunlar arasında su kıtlığı, orman yangınları, kötü hava kalitesi, gıda güvenliği ve iklim değişikliği sıralandı.
Raporda, Kosova'daki hava kalitesinin Avrupa'nın en kötüleri arasında yer aldığına ve hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütünün çocuklar için belirlediği güvenlik sınırından 25 kat yüksek olduğuna işaret edildi.
Cumhurbaşkanı Osmani, burada yaptığı konuşmada, Kosova'daki çocukların yaklaşık yüzde 23'ünün ulusal yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.
Bunun içme suyu, barınma, temiz enerji ve diğer temel hizmetlere erişimi etkilediğini belirten Osmani, kuraklık ve sel olaylarının sıklığının gittikçe arttığını ifade etti.
Osmani, "Orman yangınlarının sayısı artıyor, soluduğumuz hava ise Avrupa'da ve hatta dünya genelinde en kirli havalardan biri olarak değerlendiriliyor." dedi.
Ayrıca Osmani, sıcaklıkların sürekli artması sonucunda dünya çapında milyonlarca çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalacağını sözlerine ekledi.
Kosova’da tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 90'ını üreten ve 1960 ila 1980’li yıllarda inşa edilen termoelektrik santraller, ülkedeki hava kirliliğinin ana faktörleri arasında gösteriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.