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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: İsrail'in 1 günde öldürdüğü çocuk sayısı son 1 yılın en yüksek çocuk ölüm oranını temsil ediyor

UNICEF İcra Direktörü Russell, İsrail'in Gazze'ye saldırısının yeniden başlamasının ardından durumun dehşet verici olduğunu belirterek, 130'dan fazla çocuğun öldürüldüğü, bunun 1 yıldaki en büyük tek günlük çocuk ölüm oranını temsil ettiğini söyledi.

Şerife Çetin  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
UNICEF: İsrail'in 1 günde öldürdüğü çocuk sayısı son 1 yılın en yüksek çocuk ölüm oranını temsil ediyor Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

New York

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatmasının ardından durumun dehşet verici olduğunu belirterek, "Yüzlerce kişinin öldüğü, bunlar arasında 130'dan fazla çocuğun bulunduğu bildirilmektedir. Bu son 1 yıldaki en büyük tek günlük çocuk ölüm oranını temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

Russell, Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in son saldırısında içinde çocukların ve ailelerin uyuduğu geçici barınakları vurduğunu belirten Russell, "Bu, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığının bir başka ölümcül hatırlatıcısıdır." değerlendirmesini yaptı.

Russell, saldırıların yanı sıra insani yardımların girişinin engellenmesinin çocuklar için riski artırdığına dikkati çekerek, son insani yardım kamyonunun Gazze'ye girmesinin üzerinden 16 gün geçtiğini belirtti.

"Bugün 15 aydan fazladır süren savaşın acılarını yaşayan Gazze'deki bir milyon çocuk, tekrar korku ve ölümle dolu bir dünyaya itilmiştir. Saldırılar ve şiddet hemen durdurulmalıdır." vurgusunu yapan Russell, ateşkesin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Russell, uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca saygı gösterilmesi, insani yardımın derhal sağlanması, sivillerin korunması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

Gazze'den gelen bilgi ve görüntülerin durumun ne kadar dehşet verici olduğunu gösterdiğini ifade eden Russell, "Yüzlerce kişinin öldüğü, bunlar arasında 130'dan fazla çocuğun bulunduğu bildirilmektedir. Bu son 1 yıldaki en büyük tek günlük çocuk ölüm oranını temsil etmektedir." bilgisini verdi.

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