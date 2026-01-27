Dolar
Dünya

UNICEF: Gazze'de okulların yüzde 90'ından fazlası yıkılmış veya hasar görmüş durumda

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de okulların yüzde 90'ından fazlasının hasar görmüş veya yıkılmış durumda olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
UNICEF: Gazze'de okulların yüzde 90'ından fazlası yıkılmış veya hasar görmüş durumda

Cenevre

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki okullara yönelik yaklaşık iki buçuk yıllık saldırıların bütün bir nesli risk altında bıraktığını belirten Elder, "Gazze'de okul çağındaki çocukların yüzde 60'ı halihazırda yüz yüze eğitime erişemiyor. Okulların yüzde 90'ından fazlası hasar görmüş veya yıkılmış durumda. 335 binden fazla 5 yaş altı çocuk, erken çocukluk hizmetlerinin çökmesi nedeniyle ciddi gelişimsel gecikme riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistinlilerin Ekim 2023'ten önce dünyanın en yüksek okuryazarlık oranlarından birine sahip olduklarını dile getiren Elder, bu mirasın şu anda saldırı altında olduğuna işaret etti.

"Gazze'de yıllarca süren ilerleme silindi"

Elder, "(Gazze'de) Okullar, üniversiteler ve kütüphaneler yıkıldı ve yıllarca süren ilerleme silindi. Bu sadece fiziksel yıkım değil, geleceğin kendisine yönelik bir saldırı. Bu acımasız savaşın ardından Gazze'nin okullarının, eğitim tesislerinin ve üniversitelerinin yeniden inşası Gazze'nin iyileşme gündeminin en üst sıralarında yer almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin yönetimi ve diğer ortaklarıyla Gazze'deki tüm çocukların en kısa zamanda eğitim yuvalarına dönmesi için çalıştıklarını aktaran Elder, UNICEF'in şu anda Gazze'de 100'den fazla öğrenme alanını desteklediğini belirtti.

Elder, Gazze'deki her planın merkezinde çocukların olması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze nüfusunun neredeyse yarısı 18 yaşın altında. Bir çocuğu UNICEF Öğrenme Merkezine yerleştirmenin yıllık maliyeti, ruh sağlığı desteği de dahil yaklaşık 280 dolar. Bu yılın geri kalanında 336 bin okul çağındaki çocuğa ulaşmak için UNICEF'in acilen 86 milyon dolara ihtiyacı var." dedi.

AA muhabirinin, geçen hafta yeniden açılacağı belirtilen Refah Sınır Kapısı'ndaki son durumla ilgili sorusunu da yanıtlayan Elder, bu kapıların umutsuzca açılmasını bekleyen Filistinlilerle diyalog halinde olduklarını ancak bu anlamda büyük bir umutsuzluk bulunduğunu dile getirdi.

Elder, "(Refah Sınır Kapısı'nın açılması) Şu an için en basit cevap, hayır, henüz açılmadı. Ancak ateşkesin ikinci aşaması, Refah Sınır Kapısı'nın açılmaması için kesinlikle hiçbir bahanenin kalmaması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

