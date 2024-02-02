UNICEF: Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı ya da ailesinden ayrıldığı tahmin ediliyor
Geneve
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığının ya da ailesinden ayrıldığının tahmin edildiğini bildirdi.
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