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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı ya da ailesinden ayrıldığı tahmin ediliyor

Muhammet İkbal Arslan  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
UNICEF: Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı ya da ailesinden ayrıldığı tahmin ediliyor

Geneve

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığının ya da ailesinden ayrıldığının tahmin edildiğini bildirdi.

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