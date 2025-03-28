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Dünya

UNESCO'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Paris'teki Genel Merkezi'nde "Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Ümit Dönmez  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
UNESCO'da Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Maya Baghirova/AA

Paris

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet'in ev sahipliğindeki etkinlikte çevre bilincini artırmaya yönelik uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte, UNESCO Yönetim Kurulu Başkanı Vera El Khoury Lacoeuilhe, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) One Planet Network Direktörü Jorge Laguna-Celis ve UNESCO Yer Bilimleri Birimi Şefi Kristof Vandenberghe konuşma yaptı. Katılımcılar, sıfır atık hedeflerinin yalnızca çevresel sürdürülebilirlik değil, aynı zamanda gelecek kuşakların yaşam hakkı açısından da belirleyici olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve 2017'de başlatılan "Sıfır Atık" girişiminin kurucusu Emine Erdoğan'ın, etkinliğe gönderdiği video mesaj salonda gösterildi.

Mesajında bu yılki temanın "moda ve tekstilde sıfır atık" olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, bireysel katkıların önemine vurgu yaptı. Emine Erdoğan, mesajında "Dünyanın dengesini yeniden kurmak bizim elimizde. Dönüşümün gücünü, sorumluluğumuzu ve her birimizin katkısının ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlamayı ümit ediyor, geleceği sürdürülebilir seçimlerle dokumayı diliyorum." ifadesini kullandı.

UNESCO'daki konuşmacılar da, "hızlı moda" (fast fashion) akımının çevreye verdiği zararları ele alarak, hem moda endüstrisinin dönüşmesi hem de tüketici davranışlarında bilinç artışı sağlanması gerektiğine işaret etti.

UNESCO'daki bu etkinlik, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Emine Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla düzenlenen programla eş zamanlı gerçekleştirildi. Bu durum, Sıfır Atık Günü'nün sadece BM Genel Kurulu düzeyinde değil, tüm BM kurumlarınca da sahiplenildiğinin bir göstergesi oldu.

Etkinlik, UNESCO'nun sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle doğrudan örtüşen çevreci politikaların, uluslararası düzlemde daha güçlü şekilde ele alınması gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin bu alandaki liderliği ise diplomatik çevrelerde takdirle karşılanıyor.

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