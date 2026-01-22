Dolar
43.26
Euro
50.91
Altın
4,922.48
ETH/USDT
2,953.80
BTC/USDT
89,795.00
BIST 100
12,851.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa ile oynanan maçın ardından Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Umre ibadeti yapan Müslümanlar, Hira Mağarası ve Arafat'ı ziyaret etti

Umre ibadeti için dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, Hira Mağarası ve Arafat'ı ziyaret etti.

Yücel Velioğlu, Fırat Taşdemir  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Umre ibadeti yapan Müslümanlar, Hira Mağarası ve Arafat'ı ziyaret etti Fotoğraf: Yücel Velioğlu/AA

Makkah

Umre için kutsal topraklarda bulunanlar, bir yandan Kabe ziyareti ve ibadetlerine devam ederken, bir yandan da Mekke'de bulunan kutsal mekanları ziyaret ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müslümanların en fazla ziyaret ettiği yerlerin başında ise Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor.

Sabah namazını Hira Mağarası çevresinde eda etmek için Mekke'ye 5 kilometre mesafede olan Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesine tırmanan umreciler, bir saatlik zorlu yolculuk sonrasında zirveye çıktı.

Buradan Mekke'yi izleyen Müslümanlar, Nur Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası'nı ziyaret etti.

Müslümanlar, daha sonra Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda yer alan Arafat'a ziyarette bulundu.

Burada Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme, umrecilerin ziyaret akınına uğradı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'de "bölücü projelerin" geleceğinin olmadığını söyledi
Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
İzmir'de hafif ticari araca çarpan iş makinesi yüklü tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İBB kreşinde çocuğa taciz ve işkence iddiasına ilişkin açıklama
TİKA ile UNICEF Kamerun'da çocuklar için işbirliği protokolü imzaladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Umre ibadeti yapan Müslümanlar, Hira Mağarası ve Arafat'ı ziyaret etti

Umre ibadeti yapan Müslümanlar, Hira Mağarası ve Arafat'ı ziyaret etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türkmenlerin Suriye'de hak ettikleri konuma taşınması arzusundayız

Göbeklitepe'de hedef Çinli turistler

Göbeklitepe'de hedef Çinli turistler
Kanada Başbakanı Carney, jeopolitik sarsıntıların yaşandığı dönemde Çin'i ziyaret edecek

Kanada Başbakanı Carney, jeopolitik sarsıntıların yaşandığı dönemde Çin'i ziyaret edecek
Ertuğrul Gazi Türbesi geçen yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Ertuğrul Gazi Türbesi geçen yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet