Dolar
32.24
Euro
34.96
Altın
2,346.11
ETH/USDT
3,814.50
BTC/USDT
67,848.00
BIST 100
10,630.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da ‘’TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'’nde konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Umman'dan "İsrail'in savaş ve soykırım suçlarına karşı uluslararası caydırıcı yaptırım" talebi

Umman, uluslararası toplumdan İsrail'in "Filistin halkına karşı işlediği savaş ve soykırım suçlarını" durduracak caydırıcı yaptırımlar uygulamasını istedi.

Dilara Afıfı, Mahmut Geldi  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Umman'dan "İsrail'in savaş ve soykırım suçlarına karşı uluslararası caydırıcı yaptırım" talebi

Muskat

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadır kamplara yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Çadır kamplara saldırıların kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun yükümlülüklerini yerine getirerek, "Filistin halkına karşı işlenen savaş ve soykırım suçlarını durdurarak caydırıcı yaptırımlar dayatması" talebinde bulunuldu.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişine izin verilmesi yönündeki kararlarının da uygulanması çağrısı yapıldı.

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den faza kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultanbeyli'de İETT otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
Göçe zorlanan Bulgaristan Türkü hüzün dolu günleri gözyaşlarıyla anlattı
ÇOMÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencileri uygulamalı eğitimlerle deneyim kazanıyor
Adalet Bakanı Tunç: (Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenleme) Taslak çalışma Meclis grubumuzda
Bakan Göktaş: Gazze'de ölen kadın sayısı, son 4 yılda yapılan savaş ve katliamlarda hayatını kaybeden kadınların 4 katı

Benzer haberler

İsrail'in 236 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 171'e çıktı

İsrail'in 236 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 171'e çıktı

Umman'dan "İsrail'in savaş ve soykırım suçlarına karşı uluslararası caydırıcı yaptırım" talebi

Bakan Göktaş: Gazze'de ölen kadın sayısı, son 4 yılda yapılan savaş ve katliamlarda hayatını kaybeden kadınların 4 katı

Ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı

Ünlü şarkıcı Dua Lipa'dan Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle istifa etti
GÖRÜŞ-İki devletli çözüm: Yeni denklemler ve olasılıklar

GÖRÜŞ-İki devletli çözüm: Yeni denklemler ve olasılıklar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet