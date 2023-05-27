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Dünya

Ülkesine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan Suriye'deki güvenli bölgelere Türkiye'den dönenlerin sayısı 554 bin 609'a ulaştı.

Rauf Maltaş  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Ülkesine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Tel Abyad

Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde günlük hayatın normalleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hızla ilerliyor.

Türkiye'nin danışmanlığında, yerel meclislerce eğitim, sağlık, ulaştırma, altyapı, spor, ticaret gibi alanlara yönelik yatırımlarla cazip hale getirilen bölgelere Suriyelilerin gönüllü dönüşü de devam ediyor.

Uzun yıllar Türkiye'de yaşamak zorunda kalan Suriyeliler, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'dan Göç İdaresi Başkanlığının Gönüllü Geri Dönüş Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.

Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde kurulan bürolarda "güvenli, gönüllü ve onurlu dönüş" prensibiyle yürütülen çalışmalarda, bugüne kadar ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bin 609'a ulaştı.

Tel Abyad'a 4 yılda 30 bin kişi döndü

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad, yapılan çalışmalarla birlikte en güvenli bölgelerin başında yer alıyor.

Türkiye destekli yerel meclisin çabalarıyla sağlanan güvenlik, huzur, istikrar, istihdam ve canlanan ekonomiyle birlikte ilçede hayatın normalleştiği ve sosyal yaşamdaki hareketlilik gözlenebiliyor.

Hayatın yaklaşık 4 yıldır normalleştiği ilçeye dönenlerin sayısı, mahalli yetkililerden alınan bilgiye göre 30 bini aştı.

Tel Abyad ilçe merkezinde çarşı düzeni ve işletmelerin faaliyetlerini rutin akışında sürdürdüğü görülüyor.

Güvenlik endişesi taşımıyorlar

Tel Abyad'da yaklaşık 3 yıldır bakkal işleten Mustafa Habdi, AA muhabirine, bulunduğu ilçenin Suriye'nin birçok noktasına göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Ülkesinin zor yıllar geçirdiğini anlatan Habdi, "Tel Abyad güvenli, herhangi bir sıkıntı ve problemimiz yok. Burada durumlar iyi, güzel, herkes işine gidip geliyor. Çarşılarımız işlek, millet normal yaşıyor, herhangi bir şikayeti yok." diye konuştu.

Tel Abyadlı Mahmud Dehi ise ilçe merkezinde kaldırıma kurduğu tezgahında her gün tatlı pişirip sattığını söyledi.

İlçesinde değişim ve dönüşümün sürdüğünü aktaran Dehi, "Hareketlilik sürekli artıyor. Durumlar iyiye gidiyor. Güvenlik sıkıntımız bulunmuyor." dedi.

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