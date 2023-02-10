Ukrenergo: Rus füzeleri Ukrayna’nın doğu, batı ve güneyinde enerji altyapılarını vurdu
Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo, Rus güçlerinin, füzelerle ülkenin doğu, batı ve güney bölgelerindeki bazı enerji altyapılarını vurduğunu duyurdu.
Kiev
Ukrenergo’dan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin bugün Ukrayna’nın enerji sistemlerine füze saldırıları düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, “Maalesef, Rus füzeleri doğu, batı ve güney bölgelerindeki bazı yüksek voltajlı altyapılara isabet etti ve bu da bazı bölgelerde elektrik kesintilerine yol açtı.” denildi.
Ayrıca açıklamada, bu saldırıların olası sonuçlarını en aza indirmek ve enerji sistemini korumak için Ukrenergo tarafından gerekli önleyici tedbirlerin alındığı aktarıldı.
Ukrayna yetkilileri: Rus ordusu stratejik tesisleri hedef alıyor
Öte yandan Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildiği, bazı şehir ve bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Başkent Kiev’in yanı sıra Lviv, Harkiv, Poltava, Odessa, Çerkası, Zaporijya, Hmelnitski ve diğer bölgelerin yetkilileri, sosyal medya aracılığıyla Rus füzelerinin enerji altyapılarını hedef aldığını açıkladı.
Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, Rus güçlerin sabah saatlerinde şehre füze saldırıları yapıldığını belirterek “Rus ordusu, kritik öneme sahip tesisleri hedef alıyor. Elektrik, su ve ısı tedarikinde kesintiler olabilir.” dedi.
Harkov Valisi Sinegubov: Rus füze saldırılarında 7 yaralı
Bu arada Harkiv Valisi Oleg Sinegubov, bölgeye yapılan saldırılarda 7 kişinin yaralandığını belirterek bunlardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy de sosyal medya paylaşımında, Rus füzelerin bölgenin stratejik altyapısına isabet ettiğini, saldırılarda yaralıların ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Gamaliy ayrıca, bölgede Ukrayna hava savunma sisteminin Rusya’ya ait seyir füzesi ve Şahed model İHA’yı düşürdüğü bilgisini verdi.
Ukrayna Sınır Muhafız Servisi, Harkiv bölgesinde Rus ordusuna ait iki İHA’yı imha ettiklerini duyururken Odessa Valisi Maksim Marçenko da bölgede 13 Rus füzesinin yok edildiğini açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.