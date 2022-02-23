Dolar
13.82
Euro
15.65
Altın
1,909.53
ETH/USDT
2,622.00
BTC/USDT
37,699.00
BIST 100
2,016.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın Donbas bölgesi istikametinde Rus askeri konvoyu görüldü.
logo
Dünya

Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya tahliye edilenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas bölgesinden Rusya'ya tahliye edilenlerin sayısı 100 bine yaklaştı.

Dmitri Chirciu   | 23.02.2022
Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya tahliye edilenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

Rostov

Donbas bölgesinde "gerginliğin arttığı" gerekçesiyle hafta sonu başlayan tahliyeler sürüyor.

Yaklaşık 200 geçici konaklama merkezinin oluşturulduğu Rusya'nın Rostov bölgesinde, çoğunluğu kadın ve çocuk olan tahliye edilenler kamplardaki çadırlara ve yurtlara yerleştiriliyor.

Gelenlerin bir kısmı ise Rusya'nın farklı bölgelerine gönderilirken, çocukların Rus okullarına kayıtları yapılıyor.

Donbas'ta tahliye edilenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan, 18 Şubat'tan itibaren 96 binden fazla kişinin Donbas'tan tahliye edildiğini bildirdi.

Bu sayının duruma göre 500 bine ulaşma ihtimali olduğunu belirten Çupriyan, ülkenin 12 bölgesinde gelenler için 230 geçici konaklama merkezinin oluşturulduğunu, 74 bölgenin de sivilleri kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Rostov Bölgesi Valisi Vasiliy Golubev de bölgeye 2 binden fazla çocuğun getirildiğini, bunların 1500'ünün okula kaydının yapıldığını açıkladı.

Putin, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımıştı

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti" isminde 2 ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak
Türkiye'de son 24 saatte 86 bin 600 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 1 Mart'ta yapılacak
Kovid-19 önlemlerini kaldıran İngiltere salgına karşı 'kişisel sorumluluk' sürecine geçti
DSÖ: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı

Benzer haberler

Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya tahliye edilenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

Ukrayna'nın Donbas bölgesinden Rusya'ya tahliye edilenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Rusya'yı uluslararası düzeni değiştirmekle suçladı

Ukrayna'nın Donbas bölgesi istikametinde Rus askeri konvoyu görüldü

Ukrayna parlamentosu OHAL kararını kabul etti

Ukrayna parlamentosu OHAL kararını kabul etti
ABD'de halk, ülkenin Ukrayna-Rusya çatışmasında öncü rol üstlenmesini istemiyor

ABD'de halk, ülkenin Ukrayna-Rusya çatışmasında öncü rol üstlenmesini istemiyor
AB Rusya yaptırımlarını kabul etti

AB Rusya yaptırımlarını kabul etti