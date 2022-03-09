Dolar
14.66
Euro
16.22
Altın
1,993.39
ETH/USDT
2,688.80
BTC/USDT
41,777.00
BIST 100
2,042.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan bugün 316 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 316 Türk vatandaşının daha yola çıktığını bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 09.03.2022
Ukrayna'dan bugün 316 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın farklı şehirlerinden 316 Türk vatandaşının daha yola çıktığını ve tahliyesi gerçekleşen Türk vatandaşlarının sayısının 13 bin 491'e ulaştığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek
Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti
Pfizer, Kovid-19 ilacı Paxlovid'in 6-17 yaş grubu için klinik deneylere başladı
ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olanların sonuç raporuyla sınava girebileceğini bildirdi
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı

Benzer haberler

Ukrayna'dan bugün 316 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Ukrayna'dan bugün 316 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Kurtulmuş: Antalya'da gerçekleşecek 'üçlü zirve' yeni bir barış umudunun yeşermesine vesile olacak adımdır

Ukraynalı savaş mağdurlarının Romanya sınırındaki yeni hayat yolculuğu sürüyor

Rusya, Ukrayna'nın Donbas'a bu ay taarruz planladığını iddia eden belgeyi açıkladı

Rusya, Ukrayna'nın Donbas'a bu ay taarruz planladığını iddia eden belgeyi açıkladı
Ekonomik yaptırımların etkisi Rusya'da günlük hayata yansımaya başladı

Ekonomik yaptırımların etkisi Rusya'da günlük hayata yansımaya başladı
Rus rublesinde değer kaybı sürüyor

Rus rublesinde değer kaybı sürüyor