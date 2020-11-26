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Türkiye

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularını değerlendirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 26.11.2020
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularını değerlendirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.

Kaynaklar, görüşmede, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularının ele alındığını kaydetti.

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