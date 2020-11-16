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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Çavuşoğlu, Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, iki bakan görüşmede Yukarı Karabağ konusunu ele aldı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 16.11.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Yukarı Karabağ konusu ele alındı.

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