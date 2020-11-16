Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
Çavuşoğlu, Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, iki bakan görüşmede Yukarı Karabağ konusunu ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Yukarı Karabağ konusu ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.