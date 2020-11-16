Euro
9.13
Dolar
7.71
BIST 100
1,292.99
Altın
1,892.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü

Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla, İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya indi.

Adem Balta   | 16.11.2020
İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü

TBMM

Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla, İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü.

İYİ Parti, 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerinde 43 milletvekiliyle Meclise girmişti. İlk olarak İYİ Parti listesinden seçime giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal istifa ederek ayrılmıştı.

Daha sonra İyi Parti'den İstanbul Milletvekilleri Hayati Arkaz ile Fatih Mehmet Şeker, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal istifa etti. Son olarak Adana Milletvekili Koncuk partiden istifa ederken, İstanbul Milletvekili Özdağ da ihraç edildi.

İstanbul Milletvekili Arkaz, MHP'ye Manisa Milletvekili Akkal ve Antalya Milletvekili Çokal ise AK Parti'ye geçmişlerdi. MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçmişti.

Bugün Özdağ'ın ihracı ve Koncuk'un istifasıyla İYİ Parti'nin sandalye sayısı 36'ya düşerken, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı da 9'a yükselmiş oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 504 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti
AB, Kovid-19 aşısı için 5. alım sözleşmesini imzalayacak
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 55 milyonu geçti
Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci BM'deki Kovid Zirvesine davet edildi

Benzer haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Özdağ'ın iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle ihraç etme kararı verilmiştir

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Özdağ'ın iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle ihraç etme kararı verilmiştir

İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 36'ya düştü

İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Koncuk: Şu anda başka bir siyasi partiye geçmeyi düşünmüyorum

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ savunmasını verdi

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ savunmasını verdi
İYİ Parti: Partiden hiç kimse bir başka partiyle anayasa çalışmasına katılmadı

İYİ Parti: Partiden hiç kimse bir başka partiyle anayasa çalışmasına katılmadı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Kutuplaştırma siyasetinin dışında olmaya devam edeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Kutuplaştırma siyasetinin dışında olmaya devam edeceğiz