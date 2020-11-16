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Politika

CHP Menemen Belediye Başkanı Aksoy'u kesin ihraç istemiyle YDK'ye sevk etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 16.11.2020
CHP Menemen Belediye Başkanı Aksoy'u kesin ihraç istemiyle YDK'ye sevk etti Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini bildirdi.

Torun, yazılı açıklamasında, İzmir İl Başkanlığının, Menemen Belediye Başkanı Aksoy hakkındaki çok sayıda şikayeti detaylı olarak incelediğini ve parti genel merkezine bildirdiğini belirtti.

Genel Merkezde yapılan değerlendirmeler sonucunda, TBMM grubundan üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verildiğini ve milletvekillerinin konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlandığını aktaran Torun, milletvekillerinin raporunun Genel Merkezde ciddiyetle ele alındığını kaydetti.

Torun, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesini kullandı.


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