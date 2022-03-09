Dolar
14.65
Euro
16.22
Altın
1,993.88
ETH/USDT
2,682.80
BTC/USDT
41,784.00
BIST 100
2,042.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Ukrayna'da hastaneler hiçbir şekilde hedef olmamalı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da bir hastaneyi vurmasının ardından hastanelerin hiçbir şekilde hedef alınmaması çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 09.03.2022
BM: Ukrayna'da hastaneler hiçbir şekilde hedef olmamalı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Mariupol’deki doğum hastanesine yönelik sarsıcı hava saldırısı haberini yakından takip ettiklerini söyledi.

Hastanelere, sağlık çalışanlarına ve ambulanslara yönelik saldırıların derhal durması çağrısı çapan Dujarric, "Hastaneler hiçbir şekilde hedef olmamalı." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Mariupol’deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Zelenskiy, "Burası Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırı anı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Dehşet. Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olmaya devam edecek? Hava sahasını hemen kapatın. Öldürmeyi bırak. Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin." demişti.

BM'ye göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 24 Şubat'tan beri 516 kişi hayatını kaybetti, 908 kişi ise yaralandı.

Ülkeden ayrılan sayısı ise 2,2 milyonu geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek
Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti
Pfizer, Kovid-19 ilacı Paxlovid'in 6-17 yaş grubu için klinik deneylere başladı
ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olanların sonuç raporuyla sınava girebileceğini bildirdi
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı

Benzer haberler

Beyaz Saray: Çin'in büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz

Beyaz Saray: Çin'in büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz

Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 2 bin 800'ü geçti

Ukrayna, BM bünyesindeki barış gücü askerlerini geri çekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin tıpkı Ukrayna gibi Avrupa'yı da parçalamak istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin tıpkı Ukrayna gibi Avrupa'yı da parçalamak istiyor
Beyaz Saray, Ukrayna'ya uçak gönderilmesine ilişkin lojistik endişeleri üzerinde çalışıyor

Beyaz Saray, Ukrayna'ya uçak gönderilmesine ilişkin lojistik endişeleri üzerinde çalışıyor
AB, Rus milyarderleri yaptırım listesine ekledi

AB, Rus milyarderleri yaptırım listesine ekledi