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Dünya

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin: Suriye'de meydana gelen her şey Irak'ın güvenliğine doğrudan etki yapmakta

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Suriye toplantılarında Irak'ın da yer almasını istediklerini belirterek "Suriye'de meydana gelen her şey Irak'ın güvenliğine doğrudan etki yapmaktadır." diye konuştu.

Behlül Çetinkaya, Murat Özgür Güvendik   | 16.12.2020
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin: Suriye'de meydana gelen her şey Irak'ın güvenliğine doğrudan etki yapmakta Fotoğraf: Fatih Aktaş /AA

Ankara

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakanlık'ta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını belirten Hüseyin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaretin gerilemediğini aksine artış gösterdiğini ifade ederek "2019 da ikili ticaret hacmimiz 15,8 milyar dolardı. Bu yıl ise 16-17 milyar dolara varabilecek düzeye gelmiştir diyebiliriz." dedi.

Türkiye ile Irak arasındaki vize konularını da değerlendirdiklerini kaydeden Hüseyin, "Bu konu doğrudan ticari ve sosyal ilişkileri etkilemektedir. Türkiye'de çok sayıda Iraklı yaşamaktadır. Bu yönüyle Iraklı vatandaşları da ilgilendiriyor. 2009 yılında bir anlaşmamız vardı. Burada bazı sorunlar varsa ortak komite tarafından teknik çalışma yürütülecek. Bu sayede 2009 anlaşmasının uygulanmasına başlanacaktır." ifadesini kullandı.

Hüseyin, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'ın terör örgütlerinden temizlenmesine yönelik Sincar Anlaşması'nın da görüşmede ele alındığına vurgu yaparak anlaşmanın Irak için olduğu kadar bölge için de çok önemli olduğunun altını çizdi.

"Suriye'nin istikrara kavuşmasını beklemekteyiz"

Bölgesel konuların da masaya yatırıldığını söyleyen Hüseyin, Irak'ın Suriye politikasına işaret ederek "Biz her zaman Suriye'nin istikrarı için çalışıyoruz. Oradaki güvenliğin güvence altına alınmasını istiyoruz çünkü Suriye'de meydana gelen her şey Irak'ın güvenliğine doğrudan etki yapmaktadır. Dolayısıyla Suriye'nin istikrara kavuşmasını beklemekteyiz. Aynı şekilde Suriye toplantılarında Irak'ın da yer almasını istedik çünkü söylediğim gibi oradaki gelişmeler doğrudan bizi etkilemektedir." diye konuştu.

"Güvenlik ve barışla ilgili Moskova'da imzalanan anlaşmayı desteklediğimizi belirttik"

İran ile ABD arasındaki gelişmelerin de tüm bölgeye etki ettiğini belirten Hüseyin, "Bölgeden bu gerginliği atmak için birlikte çalışacağız." dedi.

Hüseyin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların da toplantıda görüşüldüğüne dikkati çekerek "Güvenlik ve barışla ilgili Moskova'da imzalanan anlaşmayı desteklediğimizi belirttik. Körfez bölgesindeki durumu da ele aldık. Körfez ülkeleri arasındaki barışma girişimleri önemlidir." ifadesini kullandı. 

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