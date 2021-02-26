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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Hırvatistan’da Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından kabul edildi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 26.02.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic tarafından kabul edildi

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Milanovic, Başbakan Andrej Plenkovic ve Hırvatistan Meclisi Başkanı Gordan Jandrokovic'le görüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Milanovic'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini ilettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Deprem nedeniyle bir kez daha taziyelerimizi sunduk. Güncel bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Başbakan Plenkovic’e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en iyi dileklerini ilettiğini kaydederek, "Türk firmalarına destekleri için teşekkür ettik. Deprem bölgelerinin yeniden inşasına destek vermeye hazırız. Avrupa Birliği konusundaki yapıcı rolleri önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı Jandrokovic’e TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un iyi dileklerini ilettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Salgından sonra TBMM Başkanımızı Hırvatistan’a davet edecek. Parlamenter diplomasinin gücüne inanıyoruz. Meclisler arasındaki ilişkileri artıracağız." paylaşımında bulundu.

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