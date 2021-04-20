Euro
9.76
Dolar
8.11
BIST 100
1,365.27
Altın
1,778.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çavuşoğlu'ndan cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katılan ve çıkan çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno için taziye mesajı yayımladı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 20.04.2021
Çavuşoğlu'ndan cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Ankara

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İdris Deby Itno'nun cephede çatışmalar sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Çad halkına en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısıyla pıhtılaşma vakaları bağlantılı olabilir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli aşı hem Türkiye hem de diğer ülkeler için büyük fayda sağlayacak
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 567 bin 736'ya yükseldi
AB ile ABD arasında 'aşı sertifikası' görüşmeleri yapılıyor
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Çavuşoğlu'ndan cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Çavuşoğlu'ndan cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar'la telefonda görüştü